Евгений Куйвашев во время прямой линии рассказал жителям Нижнего Тагила о реконструкции плотины на улице Челюскинцев

Сегодня, 9 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии ответил жителям Нижнего Тагила на вопрос о проекте капремонта плотины музея-завода, расположенного на улице Челюскинцев. Как сообщил губернатор, уже со следующего года будут начаты работы по реконструкции исторического объекта, а Нижний Тагил станет не только промышленным городом, но и местом для любителей индустриального туризма.

Глава региона уточнил, что на данный момент им даны все соответствующие поручения по ремонту плотины. Предварительная сумма составляет 1 млрд рублей. Сейчас ведутся предпроектные и проектные работы, сроки и точное количество затраченных средств будут озвучены позднее.

«Новый мост мы сдали в День города, а сегодня мы договорились с администрацией Нижнего Тагила, с ЕВРАЗом и правительством Свердловской области о том, что начиная с 2023 года мы приступим к реконструкции плотины. Её нужно встроить в развивающийся туристический кластер — музей под открытым небом демидовского завода. Это должна быть не просто отремонтированная плотина, это должна быть хорошая коммуникация с набережной пруда. Это нам даст возможность продолжить реконструкцию объектов показа в музее под открытым небом. Я уверен, что мы сможем воплотить данную мечту тагильчан — превратить демидовский завод в объект показа для любителей индустриального туризма. Плотина — это лишь часть плана по реконструкции», — рассказал губернатор в прямом эфире.

Плотина была построена в 1928 году и сегодня находится в плачевном состоянии.

Ранее, в январе 2022 года, мэрия Нижнего Тагила обсуждала варианты ремонта моста через Тагильский пруд. В конце апреля 2022 года Владислав Пинаев подписал указ о передаче сооружения в собственность муниципалитета. До этого объект находился в собственности ЕВРАЗ НТМК. Ранее мэр Владислав Пинаев заявлял, что капремонт плотины начнётся после открытия нового моста через Тагильский пруд, чтобы избежать пробок на Гальянку. Разрабатывать проектную документацию будет екатеринбургская компания «Уралкомплект-Наука».

Помимо вопроса о судьбе плотины в Нижнем Тагиле, Евгений Куйвашев на прямой линии ответил и на другие вопросы жителей региона, упомянув о решениях проблемы с выплатами для мобилизованных граждан, а также о многодетных отцах, которых по ошибке отправили в зону СВО. Все проблемы решались индивидуально, создавались заявки по каждой ситуации. Кроме того, губернатор рассказал, что в 2023 году власти запустят «Ласточки» до Североуральска, объяснив, что современный электропоезд может ходить по путям, имеющим только железобетонные шпалы.

«Уже в следующем году ”Ласточки” дойдут самого севера. Предварительная договорённость есть», — уточнил губернатор.

В прямом эфире Куйвашев ответил на вопрос о перспективах поступления студентов в вузы Екатеринбурга, упомянув, что на данный момент в уральской столице работает 25 высших учебных заведений, обучается почти 190 тысяч студентов, которые с третьего курса проходят практику на производстве и выпускаются из вузов с полной уверенностью в своём будущем. Куйвашев ответил на вопросы о проблеме газификации населённых пунктов, сообщив о том, что на данный момент можно подвести газ ко всем территориям. Для этого жителям нужно подписать заявления на социальную газификацию и обратиться в администрацию города, где разъяснят порядок дальнейших действий и подскажут, какие документы нужно предоставить для оформления заявки.

В прошлом году губернатор Свердловской области впервые пообщался с жителями региона в новом формате. Тогда в эфире прозвучало 48 вопросов.