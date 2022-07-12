В Нижнем Тагиле проект капремонта плотины у музея-завода разработает екатеринбургская компания

В Нижнем Тагиле администрация Нижнего Тагила нашла разработчика проектной документации реконструкции плотины Тагильского пруда на улице Челюскинцев у завода-музея. Победителем аукциона стала единственная заявившая компания екатеринбургское ООО «Уралкомплект-Наука».

Фирма не стала снижать стоимость работ. За свои услуги она получит 50 миллионов рублей. Проектировщики должны будут разработать эскизный проект реконструируемого объекта, выдержав его в стилистическом оформлении тагильской застройки конца XIX – начала XX века. Техническое задание также подразумевает размещение клумб, газонов, фонтана и ландшафтного освещения.

Ремонт плотины стал возможен благодаря соглашению о социально-экономическом сотрудничестве муниципалитета с ЕВРАЗом. К работам планируют приступить в следующем году. Ранее мэри Владислав Пинаев заявлял, что капремонт плотины начнётся после открытия нового моста через Тагильский пруд, чтобы избежать пробок на Гальянку.

Напомним, в январе 2022 года мэрия Нижнего Тагила начала обсуждать варианты ремонта моста через плотину пруда. Сооружение было построено в 1928 году и сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. В конце апреля 2022 года Владислав Пинаев подписал указ о передаче плотины в собственность муниципалитета. До этого сооружение находилось в собственности ЕВРАЗ НТМК.