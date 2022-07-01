Мэрия Нижнего Тагила ищет разработчика проектной документации ремонта плотины на улице Челюскинцев за 50 млн рублей 

Администрация Нижнего Тагила ищет разработчика проекта реконструкции плотины Тагильского пруда на улице Челюскинцев, у завода-музея. Соответствующий аукцион со стартовой ценой 50 млн рублей размещён на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 12 июля.

До августа 2023 года победитель конкурса должен предоставить эскизный проект реконструируемого объекта, при этом будущий объект должен быть выдержан в стилистическом оформлении тагильской застройки конца XIX — начала XX века. Техническое задание также подразумевает размещение клумб, газонов, фонтана и ландшафтного освещения.

Напомним, в январе 2022 года власти города начали обсуждать варианты ремонта моста через плотину Нижнетагильского пруда. Сооружение было построено в 1928 году и сегодня находится в неудовлетворительном состоянии.

В конце апреля 2022 года глава города Владислав Пинаев подписал указ о передаче плотины в собственность администрации Нижнего Тагила. Ранее сооружение находилось в собственности ЕВРАЗ НТМК.