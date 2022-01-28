В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют мост-плотину на Челюскинцев 

Власти Нижнего Тагила обсуждают варианты ремонта моста через плотину Нижнетагильского пруда на улице Челюскинцев. Сооружение было построено в 1928 году и находится в неудовлетворительном состоянии.

Как рассказал сегодня на рабочем совещании главный инженер организации, специализирующейся на ремонтах мостов, Константин Астанков, при обследовании были обнаружены дефекты бетона и арматуры конструкции.

«В процессе эксплуатации были увеличены нагрузки на плотину, расширены тротуары мостового перехода. Сегодня требуется проводить реконструкцию сооружения, потому что восстановить его несущую способность до требуемых в настоящее время параметров за счёт простого ремонта невозможно», — приводят в пресс-службе мэрии слова специалиста.

Дополнительной сложностью для реализации проекта является то, что мост находится над плотиной и подходы к нему состоят на балансе муниципалитета, а само гидротехническое сооружение является собственностью компании ЕВРАЗ. Мэр Владислав Пинаев и руководитель дивизиона «Урал», вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов обсудили возможность проведения реконструкции в рамках действующего трёхстороннего соглашения между правительством Свердловской области, администрацией Нижнего Тагила и компанией.