ЕВРАЗ отдаст мэрии Нижнего Тагила плотину на улице Челюскинцев

ЕВРАЗ НТМК передаст в собственность администрации Нижнего Тагила плотину на улице Челюскинцев, сообщает ИА «Все новости». Постановление о передаче объекта сегодня подписал глава города Владислав Пинаев.

«Нам нужно отремонтировать плотину и мост, который на ней находится. Делать это нужно одновременно, чтобы был один общий проект. И для того, чтобы мы могли заключить трёхстороннее соглашение и профинансировать ремонт, нужно, чтобы оба сооружения были в муниципальной собственности», — пояснил ИА «Все новости» вице-мэр Вячеслав Горячкин.

По словам Горячкина, финансирование реконструкции объекта будет осуществляться в рамках трёхстороннего соглашения между правительством Свердловской области, администрацией Нижнего Тагила и ЕВРАЗом, как это происходит с путепроводом на улице Циолковского и мостом через Нижнетагильский пруд. Будет отремонтирована не только плотина, но и мост, расположенный прямо над ней.

Напомним, в январе 2022 года власти города начали обсуждать варианты ремонта моста через плотину Нижнетагильского пруда. Сооружение было построено в 1928 году и сегодня находится в неудовлетворительном состоянии.

«В процессе эксплуатации были увеличены нагрузки на плотину, расширены тротуары мостового перехода. Сегодня требуется проводить реконструкцию сооружения, потому что восстановить его несущую способность до требуемых в настоящее время параметров за счёт простого ремонта невозможно», — прокомментировал состояние объекта главный инженер ООО «Маскот» (организации, специализирующейся на ремонтах мостов) Константин Астанков.

К реализации проекта, по словам Владислава Пинаева, планировалось приступить после завершения работ по строительству путепровода через Нижнетагильский пруд.