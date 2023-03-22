В Нижнем Тагиле на Гальянке построят школу на 1200 мест 

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика на проведение изыскательских работ для строительства новой школы на ГГМ на улице Мелентьева. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок, заказчиком выступает МБУ «Тагилгражданпроект». Построить образовательный объект хотят во второй очереди жилого района «Александровский» рядом с Уральским проспектом. Застройку этого микрорайона хотели начать ещё в 2013 году, но пока не возведено ни одного дома.

На инженерные изыскания для подготовки проектной документации объекта капитального строительства власти готовы потратить 2 млн 469 тысяч рублей. Согласно контракту, выполнить работы подрядчик должен в течение 28 календарных дней с даты подписания договора. Исполнитель контракта должен будет изучить на предполагаемой для строительства площадке инженерно-геологические и гидрогеологические условия, а также свойства грунтов и подземных вод и проанализировать возможные техногенные факторы. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 марта.

Согласно техническому заданию, здание школы будет 4-этажным, территорию вокруг огородят забором длиной 926 метров. На территории школы планируют спроектировать площадки для подвижных игр обучающихся начальной и средней школы, площадки для спокойного отдыха с теневыми навесами и малыми игровыми формами для учащихся основной школы, а также место для проведения линеек.

Помимо этого, на территории учебного заведения появятся открытые физкультурно-спортивные сооружения для баскетбола и волейбола, теннисный корт, универсальная площадка для занятий физкультурой и футбольное поле с совмещёнными беговыми дорожками.