Владислав Пинаев прокомментировал предложение правительства РФ исключить Нижний Тагил из списка самых грязных городов России

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев считает, что инициатива российского правительства исключить муниципалитет из списка самых грязных городов страны имеет под собой основание. Об этом глава города рассказал журналистам Ura.ru

«На территории Нижнего Тагила реализуется программа “Чистый воздух”. Утверждён перечень мероприятий, в основном они касаются крупных предприятий: ЕВРАЗ-НТМК, УВЗ, ВГОК. Полагаю, правительство РФ основывается на данных реальных замеров. Значит, всё, что мы делаем, делаем правильно», — прокомментировал мэр Владислав Пинаев. Он добавил, что муниципалитет со своей стороны строит дороги, а также мост через городской пруд — это позволит уменьшить количество пробок, а значит и загрязнение воздуха.

В пресс-службе ЕВРАЗа изданию уточнили, что на природоохранную деятельность предприятия компании на Урале ежегодно расходуют более 1 млрд рублей. В 2019 году эта цифра составила почти 1,3 млрд руб. Общая стоимость мероприятий, реализуемых в рамках проекта, составит 3,4 млрд рублей до 2024 года.

На предприятии заявили, что за последние 30 лет ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в атмосферу в 4,4 раза.

Напомним, в правительстве РФ предложили увеличить число самых грязных городов страны с 12 до 48. При этом шесть городов рекомендуется исключить из списка, так как воздух в них стал чище. Из обновлённого перечня предлагается убрать и Нижний Тагил.