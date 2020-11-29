В правительстве предложили исключить Нижний Тагил из списка самых грязных городов России

В правительстве РФ предложили увеличить число самых грязных городов страны до 48. При этом шесть городов рекомендуется исключить из списка, так как воздух в них стал чище. Из обновлённого перечня предлагается убрать и Нижний Тагил.

Сегодня в проект «Чистый воздух» входит 12 городов России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Накануне в Минприроды также предложили добавить в список ещё несколько городов. Туда могут войти Астрахань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Владивосток, Каменск-Уральский, Красноуральск, Первоуральск. Таким образом, число самых грязных городов России увеличится до 48.

Кроме того, из обновлённого списка предлагается убрать Липецк, Медногорск, Нижний Тагил, Омск, Челябинск и Череповец. Как пишет РБК со ссылкой на письмо директора департамента природных ресурсов аппарата правительства Елены Ковалёвой в Минприроды и другие федеральные органы исполнительной власти, к такому решению власти пришли из-за низкого уровня загрязнения.