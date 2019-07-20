Владимир Путин заявил, что не стоит сдерживать рост цен на топливо

На совещании с работниками Магнитогорского металлургического комбината, прошедшем 19 июля, президент Владимир Путин заявил, что не следует сдерживать рост цен на моторное топливо. По мнению главы государства, это будет тормозить развитие нефтепереработки в государстве.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — цитирует Путина Life.

Президент отметил, что в текущем году рост цен на топливо находится ниже уровня инфляции — с начала года цена на бензин АИ-95 выросла на 1,8%, а инфляция набрала 2,5%.

По данным Росстата, только бензин с октановым числом 98 демонстрирует стабильность ценника и даже небольшое падение за последние два месяца. При этом цены на Аи-92 и АИ-95 уверенно растут.

Напомним, в конце марта 2019 года сетевые АЗС Свердловской области заменили АИ-98 бензином с октановым числом 100. Он даёт повышенную детонационную стойкость, что в теории может продлить жизнь высоконагруженным и высокофорсированным моторам.