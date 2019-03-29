С заправок Свердловской области убрали бензин АИ-98

Сетевые АЗС свердловской области заменили АИ-98 «более лучшим» и премиальным продуктом, пишет 66.ru. Издание приводит карту АЗС региона, где на месте АИ-98 в списке доступного топлива значатся прочерки.

Источники в отрасли подтверждают: на смену АИ-98 АЗС вывели бензин с октановым числом 100. По официальной информации, оно даёт повышенную детонационную стойкость, что в теории продлит жизнь высоконагруженным и высокофорсированным моторам (чем меньше детонации, тем целее головка блока цилиндров). Также заявляется о «+5,7/10% прироста мощности», которые обойдутся в 1,5–2 рубля с литра дороже.