Владимир Путин запретил в России митинги у зданий госорганов и пропаганду ЛГБТ

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете митингов, шествий и демонстраций у зданий госорганов, школ, вузов, церквей, вокзалов, аэропортов, а также в больницах и возле них. Кроме того, внесены поправки в законодательство о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, запрет на митинги распространится и на территории, прилегающие к объектам жизнеобеспечения населения. Кроме того, документ о запрете шествий и демонстраций предусматривает, что каждый субъект может дополнительно вводить собственные ограничения на места общественных собраний, если подобная мера обусловлена историческими, культурными и другими объективными особенностями региона.

Напомним, ранее Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ и педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации, мотивирующей подростков к смене пола. Согласно внесённым поправкам, нарушение запрета на пропаганду нетрадиционных взглядов среди лиц любого возраста предусматривает штрафы до 400 тысяч рублей, а также до 5 млн рублей для юридических лиц. За распространение информации, побуждающей подростков сменить пол, могут выписать штраф на сумму до 200 тысяч рублей, юридическим лицам — до 4 млн рублей.