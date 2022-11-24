«Защитить наших детей и будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами». Госдума одобрила закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в РФ

Сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ и педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации, мотивирующей подростков к смене пола. Штрафы составят до 10 млн рублей. Как сообщил в своём Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, такое решение позволит «защитить наших детей и будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами».

Согласно нововведениям, ограничения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Самое большее наказание грозит за демонстрацию и пропаганду педофилии: размер штрафа для граждан составляет 800 тысяч рублей, для организации — 10 млн рублей. Не допускается продажа товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Согласно документу, вводится обязательная платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа в теле- и радиовещании к контенту, а также возрастная маркировка в промоматериалах. Также расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения.

Кроме того, вводится ответственность за пропаганду смены пола, проявляющуюся в распространении информации или совершении публичных действий. Это повлечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Кроме того, при обсуждении документа Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ и насилия в видеоиграх.

Особенностью принятого законопроекта за пропаганду нетрадиционных ценностей для иностранных граждан и лиц без гражданства является мера наказания в виде выдворения за пределы РФ. При этом им нужно будет заплатить административный штраф.

Законопроект успел вызвать общественный резонанс. Некоторые российские бизнесмены и общественные деятели предположили, что слишком широкие трактовки в нововведении позволят применять его и в отношении классических произведений литературы и искусства, об этом сообщает издание Lenta.ru. В качестве примеров представители книжного союза вспомнили про отрывки из классических произведений, входящих в учебные программы, в которых содержатся сцены насилия, описания способов самоубийства, употребления запрещённых веществ. Такие темы продемонстрированы в отрывках «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова, «Лолиты» Владимира Набокова, «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Илиады» Гомера.

Теперь пакет законов поступит в Совет Федерации, далее — на подпись президенту Владимиру Путину.