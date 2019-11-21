Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолёт в кукурузном поле

В Кремле 21 ноября состоялась торжественная церемония награждения пилотов самолёта Airbus A321, которые в августе 2019 года совершили экстренную посадку в кукурузном поле. Президент Владимир Путин присвоил Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

«Большая честь находиться здесь сегодня, в Кремле, и в этой торжественной обстановке получить высокую награду из рук президента РФ. Данная награда не только моя заслуга, это признание слаженных действий всего нашего экипажа и благодарность за труд всех тех, кто обучил нас этому делу. Я испытываю большую гордость и вдохновение для дальнейшего служения нашей Отчизне. Мы благодарны Всевышнему, нашим родителям и нашим близким за поддержку», — цитирует РИА «Новости» Дамира Юсупова.

Напомним, 15 августа во время вылета из аэропорта Жуковский, при отрыве от взлётной полосы, столкнулся со стаей птиц Airbus A321 «Уральских авиалиний». В результате ЧП отказали оба двигателя самолёта. Командир воздушного судна Дамир Юсупов принял решение посадить самолёт в кукурузном поле неподалёку от места взлёта. В момент происшествия на его борту находились 234 человека, в том числе 7 членов экипажа.