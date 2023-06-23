Владимир Путин наградил многодетную семью из Нижнего Тагила медалью ордена «Родительская слава»

Многодетные супруги Светлана и Юрий Бойковы из Нижнего Тагила удостоены медали ордена «Родительская слава». Такое решение принял президент России Владимир Путин. Документ о награждении орденами, медалями, а также о присвоении почётных званий глава государства подписал в эту среду, 21 июня 2023 года.

Супруги Светлана и Юрий из Нижнего Тагила воспитывают шестерых детей. Они вместе уже 30 лет. Будущие муж и жена учились в одной школе, но чуть ближе узнали друг друга, когда были свидетелями на свадьбе общих друзей, пишет «Тагильский рабочий». Тогда Светлана сразу заявила, что хочет не меньше одиннадцати детей. Юрий поддержал её желание. Однако после рождения старших супруги поняли, что воспитывать сразу нескольких детей — большая ответственность и тяжёлая работа, и остановились на цифре шесть.

Сейчас трое взрослых сыновей живут отдельно. 28-летний Владислав уехал учиться в Санкт-Петербург. Дочь Ольга работает психологом в детском саду. Она единственная девочка, совсем недавно вышла замуж. Андрей отслужил в армии и теперь работает, как и отец, на ЕВРАЗ НТМК. Павел учится в торговом колледже, а Лёша и Тимофей ещё школьники. Светлана работает в РЖД. Мальчики помогают ей по хозяйству, готовят и следят за порядком в доме. У каждого ребёнка есть музыкальное образование, и вместе, собираясь за большим дружным столом, они могут создать целый оркестр.

«Мы делаем, что должны. Никакого героизма в этом нет. Конечно, приятно было, что нас представили к такой медали. Особенно неожиданным был звонок из Екатеринбурга от руководства. Вроде бы приходишь на работу, выполняешь свои небольшие обязанности и даже не думаешь о том, что тебя могут заметить. Тем более знаем семьи, которые более достойны таких высоких наград. У них не только свои дети, но и приёмные, больше десяти ребят», — рассказывают газете «Тагильский рабочий» супруги.

Отметим, что в прошлом году многодетная семья Бойковых была выдвинута на получение почётной медали ордена «Родительская слава». Документы на выдвижение семьи подготовило руководство Свердловского регионального отделения ОАО «РЖД», где работает мама семейства, Светлана. Кандидатуру семьи комиссия во главе с Владиславом Пинаевым поддержала единогласно. Собранные документы были направлены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Всего в Нижнем Тагиле числится 4034 многодетных семьи, в которых воспитывается 13 441 ребёнок.

На представление к госнаграде многодетные семьи из Нижнего Тагила выдвигаются второй год подряд. Например, семья Абрамовых, представлявшая Нижний Тагил и Свердловскую область

в 2021 году, была удостоена медали ордена «Родительская слава».