Многодетная семья из Нижнего Тагила выдвинута на получение медали ордена «Родительская слава»

В администрации Нижнего Тагила утвердили кандидатуру семьи для представления к награждению медалью ордена «Родительская слава». Ею стала семья Бойковых, воспитывающая шестерых детей. Документы на выдвижение семьи подготовило руководство Свердловского регионального отделения ОАО «РЖД», где работает мама семейства, Светлана. Отец трудится на ЕВРАЗ НТМК. Кандидатуру семьи комиссия во главе с Владиславом Пинаевым поддержала единогласно. Теперь собранные документы будут направлены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Всего в Нижнем Тагиле числится 4034 многодетных семьи, в которых воспитывается 13 441 ребёнок.

«Безусловно, каждая из них достойна уважения и восхищения. Для родителей растить детей — это не только большая радость, но и колоссальный ежедневный труд и ответственность. Ведь именно в семье дети учатся доброте, взаимопониманию, вере в себя, там их окружают заботой и любовью, приучают к труду и уважению. Хочется, чтобы в Нижнем Тагиле было как можно больше таких крепких и дружных семей, чтобы в каждой из них царили мир и благополучие», — сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Президент Российской Федерации в августе 2022 года подписал указ: при вручении медали ордена «Родительская слава», которой награждают за воспитание четырёх и более детей, одному из родителей выплачивается единовременная выплата в размере 200 000 рублей. При награждении орденом «Родительская слава» при воспитании семи и более детей — 500 000 рублей.

На представление к государственной награде многодетные семьи из Нижнего Тагила выдвигаются второй год подряд. Семья Абрамовых, представлявшая Нижний Тагил и Свердловскую область в 2021 году, была удостоена медали ордена «Родительская слава».