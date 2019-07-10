Визит Владимира Путина в Екатеринбург. Итоги

Во вторник, 9 июля, с визитом в Екатеринбург прибыл президент Владимир Путин.

Глава государства в сопровождении заместителя председателя правительства Дмитрия Козака, полпреда в УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева посетил площадки выставки ИННОПРОМ — 2019, саммит по производству и индустриализации GMIS, встретился со студентами УрФУ и пообщался с многодетной семьёй Сыропятовых из Верхней Пышмы.

В преддверии приезда высокого гостя в Екатеринбурге велись экстренные работы по благоустройству города — менялось дорожное полотно, запенивались канализационные люки, а перед входом в УрФУ появились новые многоуровневые клумбы.

Борт №1 прибыл в уральскую столицу примерно в 17:00. В аэропорту главу государства готовилась встретить депутат из Асбеста Наталья Крылова — женщина вышла к Кольцово с одиночным пикетом. Но её тут же задержала полиция.

«Наталья Крылова решила встретить Путина и пригласить его в город Асбест, в посёлок Лесозавод, где люди вынуждены жить в ужасных условиях, без газа и с туалетом на улице. Сотрудники полиции изъяли у неё паспорт и намерены составить протокол об административном правонарушении»,— цитирует E1.RU знакомую депутата.

В 17:10 президентский кортеж уже прибыл в «Екатеринбург-Экспо» на саммит GMIS. По данным СМИ, когда организаторы впустили в зал допущенных к участию делегатов и гостей, оказалось, что помещение не заполнено и наполовину.

«Возможно, перемудрили с безопасностью. Сначала всех начали пересаживать с задних рядов в первые, потом на задние садили волонтёров с “Иннопрома”, в итоге все выглядит вполне прилично», — рассказал ЕАН участник саммита.

В своём 10-минутном выступлении президент призвал учёных всего мира, «представляющих самые разные научные школы» к сотрудничеству. Как пишет РИА Новости, глава государства отметил, что ярким примером такого сотрудничества стал международный термоядерный реактор ИТЭР.

Также Владимир Путин высказался о проблемах экологии.

«Убеждён, чтобы обеспечить чистый воздух, воду, продукты питания, а значит обеспечить новое качество и продолжительность жизни людей на нашей планете, нужно предложить принципиально новые технологии и технические устройства. Менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные», — заявил глава государства.

Перед тем как пойти смотреть площадки ИННОПРОМа, Путин вышел к журналистам. Он высказался по поводу самой горячей темы последних дней — взаимоотношениях с Грузией. Президент заявил, что против введений санкций в отношении Грузии «из уважения к грузинскому народу».

Пока Владимир Путин осматривал выставочные стенды ИННОПРОМа, проход между павильонами был закрыт, а все помещения постарались максимально изолировать от посторонних.

Президентский кортеж покинул территорию «Екатеринбург-Экспо» в 18:00. Следующей была запланирована встреча со студентами и преподавателями УрФУ. Для беспрепятственного проезда кортежа была перекрыта часть центральных улиц Екатеринбурга.

В УрФУ Путину презентовали один из кластеров Всемирной летней Универсиады 2023 года, который будет включать в себя спортивные объекты и часть Деревни студенческих Игр.

«В июле случилось замечательное событие – Евгений Владимирович выиграл в Неаполе, заявка победила, и сегодня мы приступаем к этапу строительства», – сказал во время презентации председатель совета директоров ТМК, президент Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский, отметив, что времени на подготовку мало – фактически, 2,5 года.

«Вы сегодня здесь [в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»] были. Мы в этих павильонах сможем проводить соревнования по восьми видам спорта: боксу, настольному теннису, гимнастике и другим. Комплекс это позволяет. Здесь же будет Дворец водных видов спорта. Фактически, мы в городе проводим церемонию открытия, там же будет Дворец дзюдо. То есть мы по минимуму задействуем городскую инфраструктуру, зато развиваем эту территорию. Главное, мы построим самый современный кампус, мы посмотрели наилучшие практики и сможем сделать самый современный образовательный центр», – прокомментировал Евгений Куйвашев проект развития площадки.

Общение главы государства со студентами УрФУ прошло в формате вопросов и ответов. Одна из студенток упала в обморок — тогда Путин прервал встречу и попросил оказать девушке помощь.

Во время визита в вуз президент подтвердил, что создание научно-образовательных центров станет драйвером развития региональной экономики.

«Мы придумали научно-образовательные центры, чтобы объединить промышленность и науку. У нас очень часто наука генерирует что-то, образование генерирует людей, потом с помощью этих людей появляются разработки, а промышленность об этом даже ничего не знает, все предпочитая закупать по импорту. Цель создания научно-образовательных центров как раз и заключается в том, чтобы объединить науку, образование и производство в один комплекс. Чтобы люди понимали, что ожидает промышленность, а промышленность знала, что генерирует наука и образование. Я очень рассчитываю, что эти 15 центров, которые заработают в ближайшее время придут к такому эффекту», – сказал Владимир Путин.

Встреча со студентами продлилась 1,5 часа. В 19:45 кортеж отъехал от здания университета. Но внезапно развернулся назад – президент решил выйти пообщаться с народом. Как пишет E1.RU, люди очень эмоционально реагировали на встречу с главой государства.

«Наш президент — реально популярный чувак, похоже. Школьницы просто пищат от восторга после минутной встречи с ним. ”Я его потрогала”, и вот это всё от очень молоденьких горожанок. Путин, конечно, очень удивил. Совершенно внезапно вышел к толпе после посещения УрФУ. И это явно было незапланированный поступок. Даже Песков офигел, а уж охрана тем более. Сам бы не поверил в эту историю, если бы не видел всё своими глазами. Кстати, девушки забавные. Не хотели сначала давать видео. И даже комментировать на камеру», — написал в соцсетях журналист Андрей Варкентин.

Помимо основной программы Владимир Путин встретился за чашкой чая с многодетной семьей Сыропятовых, которой в конце мая вручил орден «Родительской славы». На чаепитии мама девятерых детей поблагодарила Путина за оказанную финансовую помощь. Она рассказала, что семья смогла купить дом побольше и уже переехала.

У присутствующих на встрече вызвало умиление, когда президент накормил кексом своего тёзку Вову Сыропятова — самого младшего члена семьи.

В 20:30 борт №1 покинул уральскую столицу.