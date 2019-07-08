Территорию УрФУ экстренно благоустраивают накануне приезда Путина

У корпуса Уральского федерального университета на Ленина, 51, сегодня начали благоустраивать территорию. Завтра в УрФУ ожидают визит президента Владимира Путина.

По данным E1.ru, дорожники срезают старый асфальт у входа в здание и укладывают новый. Парковку перед вузом и тротуары очищают мойками высокого давления и машинами с щетками.

Перед входом в вуз разместили многоуровневые клумбы. Возле здания дежурит полиция — вход на территорию корпуса категорически запрещён как студентам, так и преподавателям.

Напомним, 9 июля в Екатеринбург прибудет президент Владимир Путин. Цель визита — посещение ИННОПРОМа-2019 и саммита GMIS-2019. Также ранее сообщалось, что глава государства планирует встретиться в УрФУ с ректором Виктором Кокшаровым, чтобы обсудить Универсиаду-2023. В университете Путин планирует пообщаться со студентами и аспирантами. Время встречи пока неизвестно.