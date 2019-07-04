Стала известна программа пребывания Владимира Путина в Свердловской области

Глава государства посетит с однодневным визитом Свердловскую область 9 июля.

Главная цель поездки – участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2019» и форуме GMIS. Оба события пройдут в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

По данным ЕАН, предварительно утверждена встреча президента с многодетной семьёй из Верхней Пышмы.

Также в планах визит в УрФУ. Здесь Владимир Путин намерен обсудить с ректором Виктором Кокшаровым и руководством ВУЗа тему Универсиады-2023.

Однако, график президента может быть изменён, если своё участие в «Иннопроме-2019» подтвердят президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и глава Ирана Хасан Рухани.