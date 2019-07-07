В Екатеринбурге запенивают люки перед приездом Путина

В преддверии визита президента России Владимира Путина в Екатеринбург у выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» рабочие залили монтажной пеной канализационные люки.

«Либерализация в стране налицо. Раньше к приезду президента люки заваривали. Теперь просто заливают монтажной пеной», — написал в своём Telegram-канале шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

Напомним, уже завтра в Екатеринбурге откроется «Иннопром-2019». 9 июля на выставке ожидают визит главы государства Владимира Путина.