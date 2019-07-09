«Из уважения к грузинскому народу» Владимир Путин отказался вводить санкции против Грузии

Президент Владимир Путин прокомментировал предложение Госдумы РФ рассмотреть возможность введения санкций в отношении Грузии.

«Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — цитирует РИА Новости главу государства.

В Госдуме заявили, что не смотря на высказывания президента, отзывать заявление о применении санкций они пока что не планируют. В кабмине сообщили, что уже ознакомились с документом, но также берут во внимание и мнение президента.

Также Владимир Путин прокомментировал предложение возбудить дело в отношении оскорбившего его грузинского журналиста Гиоргия Габунии.