Госдума рекомендовала правительству рассмотреть санкции против Грузии

Госдума порекомендовала кабинету министров рассмотреть возможность введения санкций в отношении Грузии, пишет «Интерфакс».

«В связи с продолжением недружественных действий Государственная Дума рекомендует Правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер… и внести соответствующие предложения Президенту РФ», — говорится в заявлении парламента.

В документе говорится, что «депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений». Все политические фракции поддержали это заявление.

Накануне, после заседания Совета Думы, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты предлагают правительству рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, газированной воды, а также запрета на денежные переводы в Грузию с территории России. Он также отметил, что по объёму переводов в Грузию Россия занимает первое место, в прошлом году было переведено $631 млн.

В правительстве РФ заявили о готовности рассмотреть обращение депутатов Госдумы. Это подтвердил в понедельник журналистам пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов.