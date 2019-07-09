В Кольцово за одиночный пикет задержали депутата из Асбеста

Депутата городской думы Асбеста Наталью Крылову задержали за одиночный пикет в аэропорту Кольцово, пишет E1.ru.

«Наталья Крылова решила встретить Путина и пригласить его в город Асбест, в посёлок Лесозавод, где люди вынуждены жить в ужасных условиях, без газа и с туалетом на улице. Сотрудники полиции изъяли у неё паспорт и намерены составить протокол об административном правонарушении», — рассказала знакомая депутата Юлия.

Наталья Крылова подтвердила эту информацию.

«Ещё в аэропорту сказали, что сегодня аэропорт — закрытая зона и пикеты запрещены. Сказали, что это решение ФСО. Но номер документа мне отказались назвать. "Иннопром" "Иннопромом", но про наши города тоже не надо забывать!. "Экспо" в Екатеринбурге, ЧМ по футболу в Екатеринбурге, Универсиада в Екатеринбурге, налоги с наших предприятий — в Екатеринбурге! Нам не на что развивать посёлок», — говорит Наталья Крылова.

Сейчас у депутата забрали паспорт и плакат и отвезли её в ОВД Октябрьского района, где составляют протокол. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что прокомментируют эту ситуацию позже.