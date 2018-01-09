Виталий Мутко назначен главой оргкомитета туристического саммита

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Виталия Мутко главой оргкомитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), пишет «Коммерсантъ».

Очередная сессия ЮНВТО пройдёт в Санкт-Петербурге в 2019 году, в оргкомитет также войдут заместитель министра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств.

В конце 2017 года Мутко сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Международная федерация футбола (ФИФА) в связи с этим распространила заявление, в котором сообщатся, что ФИФА «приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку…» и «благодарит господина Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям». Ранее вице-премьер также приостановил на полгода свою деятельность в качестве главы Российского футбольного союза. Причиной отставки стал допинговый кризис: фамилия Мутко звучала в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о созданной в России государственной допинговой системе, в результате вице-премьер был пожизненно отстранён МОК от участия в Олимпиадах в любом качестве. Мутко отказался согласиться с решением комитета и 27 декабря прошлого года направил заявление в CAS (Спортивный арбитражный суд).