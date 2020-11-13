«Вход в маске, дистанция — 1,5 или 2 метра». В Нижнем Тагиле главный ледовый городок построят без большой горки, сцены и аттракционов

В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле не будут строить возле КДК «Современник» из-за сильного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии. Чиновники решили отказаться от большой горки возле здания Нижнетагильской филармонии, новогодней сцены, коммерческих аттракционов и точек общественного питания. На Театральной площади установят лишь несколько небольших горок, главную ёлку и скульптуры. Будут продаваться только горячие напитки — чай и кофе. Это позволит избежать серьёзного скопления людей в пандемию COVID-19, считают чиновники.
Перед составлением нового технического задания для размещения конкурса на строительство главного ледового городка среди тагильчан был проведён опрос. Большинство жителей города высказались за установку ёлки и организацию праздничного оформления в центре Нижнего Тагила.
«Учитывая мнение тагильчан, ледовый городок будет, но будет с теми ограничениями и теми требованиями, которые предъявлены Роспотребнадзором, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Мы сделаем всё возможное, чтобы создать праздничное настроение для горожан в этот непростой для всех период и при этом минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции».
Праздничных мероприятий в связи с открытием ледового городка не планируется.
«Исполнитель должен обеспечить безопасность и соблюдение всех санитарных правил и социальной дистанции на объектах. На входах в городок установят информационные плакаты с правилами поведения в связи с принимаемыми мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции: вход в масках, пребывание на территории с соблюдением дистанции 1,5–2 метра», — уточнили также в тагильской мэрии.
В случае возникновения форс-мажорной ситуации на территории ледового городка с компанией-подрядчиком расторгнут муниципальный контракт.
В администрации подчеркнули, что акцент в ледовом городке будет сделан на ярком световом оформлении и фотозонах. В этом году он, напомним, посвящён знаменитому произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» — в честь 190-летия с даты его написания.
- Согласно первоначальному проекту компании «Горсвет-НТ», у главного входа гостей должны встречать 33 богатыря и дядька Черномор. На площади планировалось расставить сказочных персонажей, среди которых князь Гвидон, царевна Лебедь, царь Салтан, Белка. Большое внимание проектировщики уделили праздничной подсветке. Они предложили разместить по периметру городка семь световых скульптур в виде кареты, снежинки, лотоса. У Драматического театра установить световой шар, а вокруг новогодней ели поднять световой шатёр с Дедом Морозом и Снегурочкой.
- В этом году глава города остался недоволен качеством ледового городка на Театральной площади. В соцсетях горожане жаловались на некачественные горки и странные ледовые скульптуры, напоминающие могильные надгробья. Чтобы не повторять прошлых ошибок, чиновники пообещали учесть мнение тагильчан при проектировании городка в будущем году. На сайте Центра развития туризма был создан опрос, в котором горожане предлагали сделать больше красивых ледовых фигур, с которыми можно фотографироваться, и вспомнить старые аттракционы и варианты оформления городка в предыдущие годы.