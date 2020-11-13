«Вход в маске, дистанция — 1,5 или 2 метра». В Нижнем Тагиле главный ледовый городок построят без большой горки, сцены и аттракционов

В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле не будут строить возле КДК «Современник» из-за сильного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии. Чиновники решили отказаться от большой горки возле здания Нижнетагильской филармонии, новогодней сцены, коммерческих аттракционов и точек общественного питания. На Театральной площади установят лишь несколько небольших горок, главную ёлку и скульптуры. Будут продаваться только горячие напитки — чай и кофе. Это позволит избежать серьёзного скопления людей в пандемию COVID-19, считают чиновники.

Перед составлением нового технического задания для размещения конкурса на строительство главного ледового городка среди тагильчан был проведён опрос. Большинство жителей города высказались за установку ёлки и организацию праздничного оформления в центре Нижнего Тагила.

«Учитывая мнение тагильчан, ледовый городок будет, но будет с теми ограничениями и теми требованиями, которые предъявлены Роспотребнадзором, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Мы сделаем всё возможное, чтобы создать праздничное настроение для горожан в этот непростой для всех период и при этом минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции».

Праздничных мероприятий в связи с открытием ледового городка не планируется.

«Исполнитель должен обеспечить безопасность и соблюдение всех санитарных правил и социальной дистанции на объектах. На входах в городок установят информационные плакаты с правилами поведения в связи с принимаемыми мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции: вход в масках, пребывание на территории с соблюдением дистанции 1,5–2 метра», — уточнили также в тагильской мэрии.

В случае возникновения форс-мажорной ситуации на территории ледового городка с компанией-подрядчиком расторгнут муниципальный контракт.

В администрации подчеркнули, что акцент в ледовом городке будет сделан на ярком световом оформлении и фотозонах. В этом году он, напомним, посвящён знаменитому произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» — в честь 190-летия с даты его написания.