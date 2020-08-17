Ледовый городок 2021 года в Нижнем Тагиле посвятят сказкам Пушкина

Новогодний городок 2021 года будет посвящён знаменитому произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» — в честь 190-летия с даты его написания. Концепцию оформления городка к Новому году сегодня обсудили в городской мэрии.

Согласно проекту компании «Горсвет-НТ», у главного входа гостей будут встречать 33 богатыря и дядька Черномор. На площади будут расставлены сказочные персонажи: князь Гвидон, царевна Лебедь, царь Салтан, Белка. Большое внимание проектировщики уделили праздничной подсветке. Они предложили разместить по периметру городка семь световых скульптур в виде кареты, снежинки, лотоса. У Драматического театра установят световой шар, а вокруг новогодней ели поднимут световой шатёр с Дедом Морозом и Снегурочкой, сообщает пресс-служба мэрии.

«Главная новогодняя ёлка города, сцена, ярмарочные домики останутся на тех же местах, где были в прошлом году. Кроме того, по традиции мы предусмотрели аттракционы для детей: лабиринт, три горки и игровые композиции», — рассказал директор ООО «Горсвет-НТ» Константин Благинин.

Мэр Владислав Пинаев отметил, что ледовый городок должен стать местом отдыха для тагильчан всех возрастов и создавать праздничное новогоднее настроение. Он попросил проектировщиков доработать детали, придумать «больше оригинальных фотозон, чтобы жители и гости города могли фотографироваться на память».

В ближайшее время в проект внесут изменения. Доработанный эскиз будет рассмотрен на следующем совещании по новогоднему оформлению города.

Напомним, в этом году глава города остался недоволен качеством ледового городка на Театральной площади. В соцсетях горожане жаловались на некачественные горки и странные ледовые скульптуры, напоминающие могильные надгробья. Чтобы не повторять прошлых ошибок, чиновники пообещали учесть мнение тагильчан при проектировании городка в будущем году. На сайте Центра развития туризма был создан опрос, в котором горожане предлагали сделать больше красивых ледовых фигур, с которыми можно фотографироваться, и вспомнить старые аттракционы и варианты оформления городка в предыдущие годы.