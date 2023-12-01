Верховный суд России признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ»

Верховный суд РФ признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским. Решение было принято на закрытом заседании накануне, 30 ноября. Как сообщает РБК, исковое заявление о запрете деятельности движения на территории России было подано Министерством юстиции страны ещё 17 ноября. Подробности дела неизвестны, а журналистов пустили в зал заседания только на оглашение решения.

В Минюсте сообщили, что обнаружили в деятельности движения «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

Напомним, годом ранее в России вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Согласно внесённым поправкам, нарушение запрета на пропаганду нетрадиционных взглядов среди лиц любого возраста предусматривает штрафы до 400 тысяч рублей, а также до 5 млн рублей для юридических лиц. За распространение информации, побуждающей подростков сменить пол, могут выписать штраф на сумму до 200 тысяч рублей, юридическим лицам — до 4 млн рублей.