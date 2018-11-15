ВАДА пожаловалось на давление по «российскому вопросу»

Руководство Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на проходящем в Баку заседании исполнительного комитета организации выразило озабоченность в связи с давлением и критикой в адрес организации, пишет «Интерфакс».

«Президент ВАДА Крэйг Риди расстроен в связи с тем, что в течение последних недель против организации проводится антикампания. Было отмечено, что со стороны Международного олимпийского комитета и других структур наблюдались вмешательства по российскому вопросу», — заявил генеральный директор агентства Оливье Ниггли.

Один из участников заседания назвал несправедливой позицию канадской лыжницы Бекки Скотт в отношении ВАДА.

«Занимаемая Бекки Скотт позиция по ВАДА несправедлива», — сказал он.

Скотт, ранее выступившая против восстановления в правах РУСАДА (российская национальная антидопинговая организация), заявила, что подверглась травле в ВАДА из-за своей позиции.

Напомним, в конце сентября Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на заседании исполкома восстановило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). За восстановление статуса РУСАДА проголосовали большинство членов исполкома.

Статус РУСАДА был приостановлен осенью 2015 года после доклада комиссии ВАДА о системе массового употребления допинга в российском спорте, тогда же приостановили работу московской антидопинговой лаборатории.