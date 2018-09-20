Всемирное антидопинговое агентство восстановило статус РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на заседании исполкома восстановило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в Twitter организации. За восстановление статуса РУСАДА проголосовали большинство членов исполкома.

Статус РУСАДА был приостановлен осенью 2015 года после доклада комиссии ВАДА о системе массового употребления допинга в российском спорте, тогда же приостановили работу московской антидопинговой лаборатории.

Позднее, в ноябре 2017 года, совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ходе заседания отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу и восстановить его в правах. В решении отмечалось, что российская сторона не выполнила два основных требования, которые были ей предъявлены: признание результатов доклада Макларена и предоставление доступа к пробам мочи, хранящимся в московской лаборатории.

Из-за отзыва статуса РУСАДА и последующего расследования ВАДА российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от летних Олимпийских игр в 2016 году в Рио-де-Жанейро, а на зимней Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.