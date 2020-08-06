В захваченном опальным отцом Сергием монастыре умер ребёнок

В захваченном опальным отцом Сергием (Романовым) Среднеуральском женском монастыре умер ребёнок. Об этом пишут Ura.ru и E1.ru со ссылкой на собственные источники.

«Поступило сообщение, что в монастыре умер человек — девочка, 15 лет. По предварительным данным, она проживала на территории монастыря. На место происшествия выехала оперативная группа», — рассказал инсайдер Ura.ru.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

«Криминала нет. 15-летняя девочка была тяжело больна. Её туда отправили умирать в хоспис. В монастырь приезжала полиция. Они опрашивали живущих здесь», — сообщил источник E1.ru в монастыре.

Напомним, 20 июля Ксения Собчак выпустила фильм про лишённого сана отца Сергия, в котором в том числе рассказывалось о насилии в отношении детей со стороны обитателей и гостей монастыря.

Отец Сергий (Романов) в мае был запрещён в служении из-за радикальных взглядов на эпидемию коронавируса. Позже Сергия вызвали на церковный суд из-за того, что он ослушался патриарха Кирилла, а полиция усмотрела в одной из его проповедей признаки экстремизма.

После первого заседания суда схиигумен занял основанный им Среднеуральский женский монастырь и отстранил настоятельницу. В конце июня последователи Сергия избили приехавшую в монастырь съёмочную группу Ксении Собчак.