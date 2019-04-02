В Югорске сотрудников больницы наказали за хранение в морге коробок с детским питанием

В Ханты-Мансийском автономном округе шесть сотрудников больницы Югорска привлекли к дисциплинарной ответственности после того, как в морге обнаружили коробки с просроченным детским питанием, со ссылкой на директора регионального департамента здравоохранения Алексея Добровольского пишет ТАСС. В числе прочих к ответственности привлекли заместителя руководителя больницы.

По словам Добровольского, у департамента нет претензий к главврачу Андрею Макаренко, поскольку ему «приходится разгребать наследство», которое оставил предыдущий руководитель больницы Фёдор Медведев.

Отмечается, что прокуратура ещё не закончила проверку по факту хранения детского питания в морге, её результаты будут известны позднее.

Напомним, в конце марта депутат местной думы Антон Пантин опубликовал видео из морга Югорска, где хранится около трёх тонн коробок с детским питанием компании Nestle стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Депутат добавил, что в морге хранятся яды, используемые для обработки тел, и картон, в которых находится питание, «им не помеха».