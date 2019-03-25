Полиция Югорска начала проверку из-за хранения детского питания в городском морге (ВИДЕО)

Полиция города Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе проводит проверку по факту хранения коробок с детским питанием в местном морге, со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО пишет «Интерфакс».

Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое в прощальном зале городского морга Югорска, который был заставлен большим количеством коробок с детским питанием. О происходящем сообщил на своей странице во «ВКонтакте» депутат городской думы Югорска Антон Пантин. По его оценкам, в морге хранится около трёх тонн детского питания стоимостью приблизительно 1,5 млн рублей.

При этом, по словам Пантина, морг продолжает осуществлять свою непосредственную деятельность, «сам морг и судмедэкспертиза работают ежедневно, и там, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов».