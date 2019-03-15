В Верхотурье будут судить пожарного, заблокировавшего детей и пенсионера в горящем доме

В Верхотурский райсуд для рассмотрения по существу направлено второе уголовное дело по нашумевшему пожару 2017 года, когда 31-летний местный житель Виктор Чупров спалил соседский дом с маленькими детьми и 65-летним инвалидом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По словам пресс-секретаря ведомства Марины Канатовой, в качестве обвиняемого выступает сотрудник противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, не дававший спасать людей из горящего дома. Ему инкриминируется часть 3 статьи 293 УК РФ («Халатность или небрежное отношение к службе, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц»). Спасателю грозит до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, 11 октября 2017 года обвиняемый, исполняя обязанности помощника начальника караула пожарно-спасательной части, прибыл в 00:42 на место возгорания двухквартирного жилого дома, который, как выяснилось позже, поджёг Чупров. От выбравшейся самостоятельно из квартиры горящего дома женщины, а также многочисленных жителей соседних домов, присутствующих на месте пожара, пожарный узнал, что в горящем жилище остались 65-летний мужчина-инвалид и двое малолетних детей в возрасте 2 и 3 лет, которые не могут выбраться сами.

«Однако обвиняемый, обеспеченный необходимым снаряжением, средствами и оборудованием для спасения людей при пожаре, лично осуществляя разведку внутри квартиры в условиях задымления, но при отсутствии открытого огня, к исполнению своих должностных обязанностей по поиску людей отнёсся небрежно и фактически не предпринял мер к их спасению. Так, несмотря на общую площадь квартиры менее 40 кв. м, имеющиеся навыки разведки на пожаре, обвиняемый не проверил детскую кроватку, в которой находились дети, и диван, на котором лежал мужчина, хотя данные предметы мебели были расположены непосредственно на пути следования должностного лица внутри квартиры. Произведя разведку только части квартиры, обвиняемый от дальнейшей разведки отказался. Несмотря на многочисленные обращения к нему присутствовавших на месте пожара лиц о нахождении в квартире двух детей и престарелого мужчины-инвалида и необходимости их спасения, обвиняемый эти сведения проигнорировал, от дальнейших поисков и принятия мер по спасению людей отказался, мотивируя свой отказ их неизбежной гибелью в результате пожара», — рассказали в ведомстве.

Пожарный выставил у входа в дом оцепление, чтобы не допустить в горящее здание людей, рвавшихся внутрь ради спасения детей и инвалида. Только спустя полчаса отец малышей, который приехал на машине из соседнего села и прорвался в горящий дом с другого конца, где не было оцепления, смог на своих руках вынести тела старика и двух детей. К этому момент инвалид был уже мёртв, один из детей скончался на руках медиков в машине скорой помощи, но другого им всё-таки удалось выходить.

При этом пожарный указал в своём рапорте и акте о пожаре для руководства, что пенсионера и детей выносил из горящего дома он сам с подчинёнными, а не отец малышей, отметили в ведомстве.

Напомним, самого поджигателя, Виктора Чупрова, 21 февраля этого года Свердловский облсуд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Также он должен будет возместить ущерб родственникам погибших на сумму более 1 млн рублей.