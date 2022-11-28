В Верхней Салде выписали штрафы участникам несогласованного митинга против строительства кремниевого завода в «Титановой долине»

В Верхней Салде во время стихийного несогласованного митинга против строительства кремниевого завода на территории ОСЗ «Титановая долина» были задержаны четыре человека. Как сообщают «Вечерние ведомости», одним из них оказался 68-летний Александр Самутин, который был оштрафован на 5 тысяч рублей: суд в Верхней Салде назначил мужчине минимальное наказание по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), предусматривающей размер штрафа 10 тысяч рублей. Как рассказал общественник изданию, суд учёл смягчающие обстоятельства: заболевания пожилого человека, а также то, что из 25 тысяч рублей пенсии 9 тысяч он ежемесячно тратит на лекарства. Аналогичные штрафы были назначены супругам Поповым. Рассмотрение ещё трёх административных дел перенесли на более поздний срок. Все наказания салдинцы намерены обжаловать.

Напомним, 19 октября в здании городской администрации проходили слушания по строительству в ОЭЗ «Титановая долина» кремниевого завода, который планирует запустить омская компания «Силарус». Но в зал, вмещающий всего 100 человек, смогли попасть далеко не все желающие. Неравнодушные к данной ситуации местные жители, оказавшиеся вне помещения, собрались на улице возле здания мэрии и устроили акцию протеста.

Отметим, ранее жители Верхней Салды собрали более 6 тысяч подписей против возведения в ОЭЗ «Титановая долина» кремниевого завода, так как посчитали это производство вредным для человека и окружающей среды. Строительство завода лоббирует ООО «Силарус» — структура АО ГК «Титан», принадлежащего экс-депутату Госдумы от «Единой России», омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому. Ранее «Титан» пытался построить этот завод в Омске, Новоуральске и Златоусте, но везде наталкивался на массовые протесты местных жителей. Как сообщают «Вечерние ведомости», ожидается, что документы по проекту завода, строительство которого ранее не допустили жители четырёх городов, будут переданы на госэкспертизу до конца этого месяца. Реализацией проекта в Верхней Салде намерена заниматься итальянская компания Rizzani de Eccher.

Согласование проекта кремниевого завода в «Титановой долине» проходит новые стадии: опубликованы результаты ОВОС и общественных обсуждений.

«Применение тщательно разработанных методов проектирования в сочетании с мерами снижения экологического воздействия исключит или снизит отрицательные последствия работ по проекту для окружающей среды», — резюмируют эксперты.

Как сообщало ранее ООО «Силариус», для того чтобы все желающие смогли принять участие в мероприятии, администрация Верхней Салды организовала дополнительную площадку рядом с мэрией (в школе № 3) с прямой трансляцией. Все присутствующие в зале смогли передать свои вопросы и замечания членам президиума, на которые эксперты отвечали в ходе слушаний.

В «Титановой долине» утверждают, что проект соответствует требованиям особой экономической зоны и Верхняя Салда может строить на своей территории промышленные производства с II по V класс опасности. Завод по производству технического кремния, отмечают в пресс-службе, относится к III классу согласно ГОСТУ.

Возмущённые верхнесалдинцы после инцидента с задержанными местными жителями и общественником обвинили полицейских в провокации и направили коллективное письмо на имя начальника областного ГУ МВД Александра Мешкова.