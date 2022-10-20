В Верхней Салде прошёл стихийный митинг против строительства кремниевого завода в «Титановой долине» 

Накануне, 19 октября, в Верхней Салде около здания городской администрации прошёл стихийный митинг против строительства в ОЭЗ «Титановая долина» кремниевого завода, который планирует запустить омская компания «Силарус». Как пишет 66.ru, салдинцы выступают резко против его строительства, поскольку считают производство вредным для человека и окружающей среды.

На производстве планируют выпускать технический кремний — 36 тысяч тонн в год, конденсированный микрокремнезём — 17,1 тысячи тонн в год и кремнийсодержащий продукт — 1,5 тысячи тонн в год. Запуск предприятия запланирован в 2025 году. При этом гендиректор «Силаруса» Марина Красько уверяет, что предприятие не нанесёт вреда окружающей среде, потому что «будет работать по европейской безопасной технологии» и позволит дать рабочие места 400 местным жителям. Стоимость проекта составляет около 9,3 млрд рублей, основные деньги инвестор должен вложить в ближайшие три года.

Отметим, что процессу обогащения технического кремния сопутствует попадание в атмосферу большого числа загрязняющих веществ, в том числе хлорсодержащих неорганических соединений, таких как трихлорсилан, дихлорсилан, кремний тетрахлорид, водород хлористый, хлор.

Акция протеста прошла во время общественных слушаний по проекту. Салдинцы собрались как в здании городской администрации, так и на улице. На данный момент итоги слушаний неизвестны. Проекту необходимо будет пройти госэкспертизу.

Ранее против строительства кремниевого завода выступали жители Омска, Златоуста и Новоуральска, где также хотели открыть производство. Митинги против строительства завода начались в Омске ещё в 2011 году, но в 2012-м от идеи отказалось новое региональное правительство, так как сочло производство нецелесообразным и экологически небезопасным.

В Свердловской области в 2016 году губернатор Евгений Куйвашев заключил с генеральным директором «Силаруса» соглашение о реализации первого этапа создания в Новоуральске кремниевого кластера. Жители Новоуральска не согласились с этим решением и разместили петицию на сайте change.org, которую подписали более 38 тысяч человек. Жители Екатеринбурга также собирались на митинги против строительства завода, но к 2016 году кремниевого завода в Новоуральске так и не появилось.

О том, что кремниевый завод всё-таки может быть построен в Верхней Салде, в феврале 2020 года заявил председатель совета директоров АО «Атом-ТОР» (управляющая компания ТОСЭР «Росатома») Николай Пегин. По его словам, компания «Силарус» станет новым резидентом территории социально-экономического развития «Новоуральск». Однако в реестр резидентов ТОСЭР «Новоуральск» «Силарус» не входит.