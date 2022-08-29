В Верхней Салде возбудили уголовное дело на местного жителя, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

Полиция Верхней Салды возбудила уголовное дело в отношении выдававшего себя за ветерана ФСБ 53-летнего местного жителя Игоря Буканова по статье 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия). Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, успешную спецоперацию по задержанию лжесиловика в звании подполковника провели сыщики ФСБ совместно с полицейскими ГИБДД в районе 50-го км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. По информации АН «Между строк», Игорь Буканов является сотрудником управления гражданской защиты Нижнесалдинского ГО.

«При осмотре салона личного кроссовера, на котором передвигался гражданин, представители МВД обнаружили боевой пистолет Макарова с арсеналом патронов калибра 9 мм. Кроме того, у мужчины было изъято поддельное удостоверение ветерана Федеральной службы безопасности. На вопросы, откуда документ, его владелец ответил оперуполномоченным, что якобы приобрёл корочку пять лет назад через всемирную паутину в надежде использовать при посещении аптек и других социальных учреждений для получения скидок. А ствол он нашёл в лесном массиве, но сдать криминальную находку в райотдел не успел. До судебного разбирательства липовый подполковник будет находиться под подпиской о невыезде. Подобные “шалости” по действующему законодательству караются лишением свободы на период до пяти лет», — отметил Валерий Горелых.

Также решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого ещё одного уголовного дела — по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), которая предусматривает наказание в виде штрафных санкций, исправительных работ на срок до двух лет либо арест до шести месяцев.