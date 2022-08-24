В Верхней Салде правоохранители проверяют местного жителя с удостоверением ФСБ  (ВИДЕО)

Сегодня издание Mash опубликовало видеозапись, на которой экипаж ДПС на улице Парковой в Верхней Салде остановил автомобиль Vortex Tingo. За рулём находился 53-летний местный житель Игорь Буканов. При проверке документов мужчина предъявил удостоверение пенсионера ФСБ, вызвавшее подозрение у полицейских.

Как сообщает издание, в автомобиле у мужчины обнаружены боеприпасы и документы сотрудников правоохранительных органов на его имя. В пресс-службе УФСБ и ГУ МВД по Свердловской области от комментариев воздержались

По информации АН «Между строк», Игорь Буканов является сотрудником управления гражданской защиты Нижнесалдинского ГО. При этом в организации уточнили, что никакого уголовного дела в отношении Буканова не возбуждалось и никаких обвинений ему не предъявлено. От дополнительных комментариев в ЕДДС отказались.