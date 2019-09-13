В Великом Новгороде сотрудники детской областной больницы объявили итальянскую забастовку (ВИДЕО)

Сотрудники нескольких отделений областной детской клинической больницы в Великом Новгороде на YouTube-канале независимого профсоюза «Альянс врачей» объявили о начале итальянской забастовки, требуя повышения зарплат, оснащения новым оборудованием, инструментами и лекарствами. Медработники жалуются на низкие зарплаты, неукомплектованность отделений и ветхое оборудование.

«Нагрузка растёт. При этом мы используем оборудование 1975–1985 годов выпуска. У нас ничего не модернизировалось», — сообщила старший фельдшер Елена Пирогова.

О возросшей нагрузке заявил также врач-реаниматолог Артем Наумов.

«У нас 26 врачебных ставок, на которых работают 10 человек. Каждый доктор работает на 2,5 ставки. У меня в этом месяце 350 рабочих часов», — возмутился он.

Заведующий лор-отделением Руслан Уразгалиев пожаловался на прошедшее сокращения штата. Врач-травматолог Дмитрий Лобков заявил, что получающие мизерные зарплаты врачи устали от того, что ими пользуются.

«У медработников самый самоотверженный труд. Пора перестать позволять пользоваться тем, что отличает нашу профессию от других. Самопожертвование и самоотдача пусть остаются. Но давайте перестанем давать ими пользоваться», — сказал медик.

Итальянской забастовкой называется форма протеста, при которой сотрудники предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила. Бастующие медики находятся на рабочих местах, но могут, например, не выезжать на вызовы (если это сотрудники скорой помощи), потому что бригады не укомплектованы, а это является нарушением ведомственных инструкций.

«Мы будем выполнять только ту нагрузку, которую предусматривают наши договора», — подвела итог Елена Пирогова.

Ранее о готовящейся итальянской забастовке заявляли сотрудники станции скорой помощи в Петрозаводске, аналогичные акции протеста уже проходили в Пензе, Орле и Новгородской области, где медики также требовали повышения зарплат и жаловались на нехватку персонала.

Самым громким скандалом стало массовое увольнение хирургов из Демидовской больницы и Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила. Врачи были недовольны низкими зарплатами при чрезмерно высокой нагрузке. В конце августа шесть хирургов ЦРБ № 1 решили отозвать заявления об увольнении после того, как в учреждении началась проверка.