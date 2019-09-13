В уральском селе массово уволились сотрудники скорой помощи

В селе Октябрьское Челябинской области пятеро сотрудников станции скорой помощи написали заявления на увольнение. Причина — низкий уровень зарплат. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, сейчас с ними ведутся переговоры.

«Работодатель принял меры по урегулированию конфликта и согласованию с работниками их требований. По результатам переговоров главного врача с сотрудниками подписано одно заявление на увольнение, с остальными переговоры продолжаются. В этот же день принят на работу новый человек, общее число работников на станции осталось прежним. Дальнейшие действия в сложившейся ситуации будут приняты в соответствии с законодательством и трудовым кодексом», — цитирует Znak.com сообщение ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что многочисленные проверки надзорных органов не выявили нарушений в выплате заработных плат на станции скорой помощи, и отметили, что зарплата фельдшеров «соответствует индикативным показателям по территории».

Напомним, в последнее время по стране прошла волна увольнений и забастовок медицинских работников. В частности, сегодня, 13 сентября, сотрудники нескольких отделений областной детской клинической больницы в Великом Новгороде объявили о начале итальянской забастовки. Ранее аналогичные акции протеста уже проходили в Пензе, Орле и Новгородской области. Медики требовали повышения зарплат и жаловались на нехватку персонала. Самым резонансным случаем стало увольнение хирургов из Демидовской больницы и ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.