В Тюмени ликвидировали двоих подозреваемых в связях с «Исламским государством»

Приверженцы запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс».

По словам собеседника издания, подозреваемые оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы ответным огнём.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил убийство двух предполагаемых сторонников «Исламского государства» в Тюмени — по информации НАК, они планировали теракты.

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет», — заявили в НАК.

Жителей района, где проходила контртеррористическая операция, эвакуировали и на ночь разместили в лицее № 34. После завершения операции их возвращают домой.

Напомним, ФСБ России в ночь на 13 апреля ввела в Тюмени режим контртеррористической операции, чтобы задержать приверженцев «Исламского государства», готовивших теракт. В районе операции были слышны выстрелы, кроме того, очевидцы сообщали о возгорании частного жилого дома. Пожар полностью потушен, взрывотехники обследуют здание.