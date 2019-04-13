В Тюмени введён режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции введён вечером 12 апреля в Тюмени. «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает, что ведомство получило информацию, что в одном из частных домов города находятся вооруженные сторонники террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые планировали теракт.

По словам очевидцев, на улице Новоселов, где происходит контртеррористическая операция, начался пожар в одном из жилых домов. По неподтвержденным пока официально данным, террористы могли захватить заложников, сообщает Znak.com. В городе слышна стрельба. Жители также сообщают о большом количестве военных и сотрудников спецназа, которые оцепили район Маяк. В этом районе выключили электричество и уличное освещение. Жителей частного сектора эвакуировали. По данным агентства URA.RU, силовая операция проходит в одном из домов в частном секторе, недалеко от школы №34. В учебном учреждении развернут штаб. Сотрудники правоохранительных органов запрещают прибывшим на место журналистам и очевидцам снимать происходящее на камеру.