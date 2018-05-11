В торгово-развлекательных центрах Нижнего Тагила выявлены сотни нарушений пожарной безопасности. Им грозит закрытие

В Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры, полиции и МЧС проверили на пожарную безопасность торгово-развлекательные центры и другие учреждения с массовым пребыванием людей. Особенное внимание было уделено соблюдению требований безопасности в школах, кинотеатрах, домах культуры и спортивных сооружениях, где в период каникул проводят время многие дети. Только в ходе инспектирования 65 объектов было выявлено 1669 нарушений.

«В Ленинском районе заведены 14, а в Дзержинском – 39 дел об административных правонарушениях. В Тагилстроевском районе, где было больше всего проверок, начато 115 административных производств. К ответственности привлечено шесть юридических и 56 должностных лиц», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

До июня большинство предписаний должны быть устранены. Для тех собственников зданий, которые не устранят нарушения правил пожарной безопасности, в администрации города определят меры воздействия. Центры, где существует угроза жизни и здоровью людей, закроют до выполнения всех требований МЧС.

В мэрии отмечают, что проверки пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей будут продолжаться до конца этого года и во всех районах города. Так, на Вагонке в ближайшее время проверят горбольницу №1 и Дворец водных видов спорта. Ранее журналист АН «Между строк» также проверил пожарную безопасность крупнейших торгово-развлекательных центров Нижнего Тагила. Оказалось, что не все ТРЦ готовы к чрезвычайным ситуациям.

Сегодня тагильские пожарные отстаивают необходимость приведения гидрантов, расположенных на территории города, в рабочее состояние. 145 пожарных гидрантов из 3168 (4,5%) неисправны. При этом почти все они находятся на территории предприятий или являются бесхозными. По словам начальника 9-го отряда противопожарной части Олега Полевщикова, в некоторых жилых районах города (Новая Кушва, посёлок Северный, Рудник им. III Интернационала, Дзержинский район) «вообще пожарного снабжения нет».

Напомним, проверки на пожарную безопасность торгово-развлекательных центров и других учреждений с массовым пребыванием людей начались в российских городах после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В результате него, по данным СКР, погибли 60 человек. Представители МЧС и Следственного комитета заявили, что в «Зимней вишне» были нарушены требования противопожарной безопасности. Предварительные результаты пожарно-технической экспертизы показали, что возгорание началось в пространстве между третьим и четвёртым этажами в районе батутного центра.