Пожарная небезопасность: в Нижнем Тагиле 145 гидрантов неисправны, в том числе на соцобъектах

В Нижнем Тагиле пожарные отстаивают необходимость приведения гидрантов, расположенных на территории города, в рабочее состояние. На сегодняшний день 145 пожарных гидрантов из 3168 (4,5%) неисправны. При этом почти все они находятся на территории предприятий или являются бесхозными. Кроме того, собственники некоторых производств не заинтересованы заключать договор с ООО «Водоканал-НТ» по использованию сетей водоснабжения и приведению гидрантов в рабочее состояние. Такую информацию на думской комиссии по горхозяйству озвучил начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

Неисправные гидранты выявлены также в больнице РЖД в посёлке Старатель (сорван шток), в Горнозаводском политехникуме на Индустриальной, 66 (демонтирован), в горбольнице № 1 на Максарёва, 5 (нет воды) и оздоровительном комплексе «Русские бани» на Пихтовой, 50 (нет воды). Руководству всех учреждений будут направлены письма с требованием устранить нарушения.

Присутствовавший на заседании начальник 9-го отряда противопожарной части Олег Полевщиков отметил, что обеспечение противопожарным оборудованием относится к вопросам местного значения, поэтому за содержание и восстановление гидрантов отвечают в первую очередь городские власти. А все выявленные в ходе инвентаризации бесхозные гидранты должны перейти в муниципальную собственность, отметил Полевщиков. Чиновники парировали тем, что они не могут попасть на территории некоторых предприятий и поэтому сами ничего не могут сделать. Тогда Полевщиков напомнил им, что в некоторых жилых районах города (Новая Кушва, посёлок Северный, Рудник им. III Интернационала, Дзержинский район) «вообще пожарного снабжения нет», хотя в справке администрации эта информация не указана. Депутаты НТГД решили оставить вопрос об обеспечении противопожарным водоснабжением на контроле и позже ещё раз к нему вернуться.

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в российских городах, в том числе Нижнем Тагиле, начались проверки на пожарную безопасность торгово-развлекательных центров и других учреждений с массовым пребыванием людей. Особенное внимание решили уделить соблюдению требований безопасности в школах, кинотеатрах, домах культуры и спортивных сооружениях, где в период каникул проводят время многие дети. До этого журналист АН «Между строк» сам проверил пожарную безопасность крупнейших торгово-развлекательных центров города. Оказалось, что не все ТРЦ готовы к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в результате которого, по данным СКР, погибли 60 человек. Представители МЧС и Следственного комитета заявили, что в «Зимней вишне» были нарушены требования противопожарной безопасности. Предварительные результаты пожарно-технической экспертизы показали, что возгорание началось в пространстве между третьим и четвёртым этажами в районе батутного центра.