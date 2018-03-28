В Нижнем Тагиле проверят на пожарную безопасность все учреждения с массовым пребыванием детей

В Нижнем Тагиле проверят на пожарную безопасность торгово-развлекательные центры и другие учреждения с массовым пребыванием людей. Особенное внимание уделят соблюдению требований безопасности в школах, кинотеатрах, домах культуры и спортивных сооружениях, где в период каникул проводят время многие дети, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. Будет проверяться наличие огнетушителей и планов эвакуации, исправность пожарной сигнализации и аварийных выходов. План совместных с надзорными органами проверок должны утвердить в ближайшее время на совете по общественной безопасности.

«Это нужно делать не для отчётности и не для какого-либо ведомства, а для города и его жителей. Наравне с плановыми осмотрами и профилактическими рейдами важным направлением в работе остаётся отработка навыков действий в чрезвычайных ситуациях. Знания, полученные в ходе учений, — не пустая трата времени, а забота о человеческих жизнях», — сказал глава Нижнего Тагила Сергей Носов сегодня на совещании по осуществлению контроля за строительством и вводом в эксплуатацию объектов торгового назначения.

Совещание в мэрии началось сегодня с минуты молчания. Наряду с чиновниками в нём приняли участие представители МЧС, Следственного комитета и прокуратуры. В ходе совещания было решено также провести проверки на объектах торгового назначения, не введённых в эксплуатацию, но на которых уже, по имеющимся данным, осуществляется коммерческая деятельность.

«Делать деньги на безопасности людей недопустимо. Трагедия, подобная той, что случилась в Кемерово, не должна повториться», — отметил Носов.

Напомним, ранее журналист АН «Между строк» проверил пожарную безопасность крупнейших торгово-развлекательных центров Нижнего Тагила. Оказалось, что не все ТРЦ готовы к чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в России национальный траур по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, который произошёл 25 марта. В результате трагедии погибли минимум 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Большинство оказались по какой-то причине запертыми в кинозале, где шёл показ мультфильма. Персонал ТЦ не пришёл на помощь задыхающимся людям, которые звонили родным и прощались с ними. Пожар тушили более суток.

Акции памяти прошли накануне в десятках городов России. Общественная палата Нижнего Тагила проведёт сегодня, 28 марта, акцию «Минута молчания» в память о погибших. Жителей города призывают прийти к 18 часам к скульптуре «Семья» в Театральном сквере, где вчера появился стихийный мемориал. По информации официальных аккаунтов Нижнего Тагила в соцсетях, накануне цветы к народному мемориалу возложил мэр города Сергей Носов. Сегодня с утра на площади у центрального фонтана работает уборочная техника. Цветы и игрушки с земли переложили на поставленные к скульптуре скамейки, установлен баннер «Кемерово. 25.03.2018. Нижний Тагил скорбит…».