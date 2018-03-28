В Нижнем Тагиле у народного мемориала по погибшим кемеровчанам пройдёт акция «Минута молчания»

Общественная палата Нижнего Тагила проведёт сегодня, 28 марта, акцию «Минута молчания» в память о погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Жителей города призывают прийти к 18 часам к скульптуре «Семья» в Театральном сквере, где вчера появился стихийный мемориал жертв трагедии.

По информации официальных аккаунтов Нижнего Тагила в соцсетях, накануне цветы к народному мемориалу возложил мэр города Сергей Носов. Сегодня с утра на площади у центрального фонтана работает уборочная техника. Цветы и игрушки с земли переложили на поставленные к скульптуре скамейки, установлен баннер «Кемерово. 25.03.2018. Нижний Тагил скорбит…».



Мемориал вечером 27 марта





Мемориал утром 28 марта



Жители города массово приходят к мемориалу, начали появляться организованные группы.

Сегодня в России объявлен национальный траур по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, который произошёл 25 марта. В результате трагедии погибли минимум 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Большинство оказались по какой-то причине запертыми в кинозале, где шёл показ мультфильма. Персонал ТЦ не пришёл на помощь задыхающимся людям, которые звонили родным и прощались с ними. Пожар тушили около 20 часов, точное число жертв до сих пор уточняется.

Во вторник, 27 марта, в Кемерове побывал президент РФ Владимир Путин, который пообещал родственникам погибших установить и наказать всех виновных в трагедии. Жители Кемерова были недовольны реакцией местных властей, а также активно распространяли слухи, что чиновники скрывают количество погибших.

Акции памяти прошли накануне в десятках городах России.