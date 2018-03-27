Не все ТРЦ в Нижнем Тагиле оказались готовы к чрезвычайным ситуациям. Проверка АН «Между строк»

Накануне первый замгенерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением территориальных органов МЧС провести внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Как уточняется на сайте ведомства, мероприятия связаны с трагическими событиями в Кемерове, где 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар. По предварительным данным, в огне погибли 64 человека, из них 41 –ребёнок.

Сегодня журналист АН «Между строк»проверил на пожарную безопасность крупнейшие торгово-развлекательные центры Нижнего Тагила. Оказалось, что не все ТРЦ готовы к чрезвычайным ситуациям.

«Вот сегодня утром нам пришло уведомление от мэрии о внеочередном инструктаже по вопросам пожарной безопасности 28 марта, но вы сработали оперативнее, - говорит администраторТЦ «Александровский пассаж» Мария. – Разумеется, мы в курсе о событиях в Кемерове, но у нас с безопасностью всё в порядке».

По словам сотрудников администрации ТЦ «Александровский пассаж», ежедневно торговую точку посещает около тысячи человек.

«В случае ЧС эскалаторы останавливаются, а лифты автоматически спускаются на первый этаж», - поделился с журналистом информацией один из сотрудников безопасности ТЦ.

На каждом из пяти этажей двери на спасательную лестницу закрыты только на задвижку и при необходимости их можно самостоятельно открыть изнутри.

Рядом установлен план эвакуации и кнопка пожарной тревоги. Ещё один аварийный выход находится в южной части здания.

А вот почему закрыты на ключ и забаррикадированы аварийные выходы в «Мегамарте» на Вагонке сотрудники администрации ТЦ объяснить не смогли. Оба дополнительных выхода со второго этажа оказались заперты «случайно», по вине одного из сотрудников. Но даже если бы двери оказались открыты, то найти спасительный выход в «зарослях» экзотических растений -задача не из лёгких.

Отметим, что на втором этаже здания находится батутный парк .Единственный запасной выход из помещения завален строительным мусором.

На первом этаже в торговом зале двери на улицу закрыты только на задвижку, но опломбированы.

Зрительные залы в ТРЦ «Россия», как и положено, имеют дополнительные выходы, которые открываются изнутри при нажатии кнопки. Детская комната на втором этаже также имеет дополнительный выход.

На видных местах установлены таблички с планом эвакуации.

Общая площадь КРЦ «Кит» составляет почти 19 тысяч квадратных метров. Двухэтажное здание, как муравейник, имеет около десятка основных входов-выходов со всех сторон.

Но первый же попавшийся аварийный выход оказался заперт.

А вот посетителям и сотрудникам верхних этажей ТЦ «Кардинал» в случае пожара рекомендуют спасаться через окно в туалете. Для этого администрация даже наклеила специальную табличку. Можно подумать, что это шутка, но арендаторы уверяют, что это настоящий эвакуационный выход на крышу.

Аварийный выход из обувного магазина на третьем этаже закрыт на замок, но ключи предусмотрительно находятся рядом с дверями.

Новейший ТЦ «Квадрат» на улице Пархоменко оборудован новейшей системой безопасности. Здесь на каждом этаже кроме эскалатора имеются три дополнительных лестницы. Возле каждого выхода имеется план эвакуации, тревожная кнопка и телефон для вызова спасательных служб.

Двери запасных выходов имеют электронную систему допуска. При срабатывании пожарной сигнализации они открываются автоматически.

Завтра глава Нижнего Тагила Сергей Носов проведёт совещание по вопросам безопасности в торгово-развлекательных центрах и общественных местах. Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители МЧС, Следственного комитета, прокуратуры, а также начальники управлений архитектуры и градостроительства, образования, промышленной политики и предпринимательства мэрии.