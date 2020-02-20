В «Титановой долине» прокомментировали арест гендиректора

Представители особой экономической зоны «Титановая долина» прокомментировали задержание и арест генерального директора Артемия Кызласова, которого обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

«Несмотря на сложившиеся обстоятельства, связанные с арестом генерального директора Артемия Игоревича Кызласова, работа всех подразделений предприятия происходит согласно принятому графику», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Там отметили, что в настоящее время обязанности генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» исполняет первый заместитель генерального директора Андрей Антипов.

«Коллектив ОАО "Титановая долина" надеется, что юридическая защита сумеет предоставить суду все неоспоримые доказательства невиновности генерального директора Артемия Игоревича Кызласова», — добавили в компании.

Напомним, 17 февраля Артемия Кызласова задержали за получение взятки в особо крупном размере. По информации СМИ, его взяли с поличным. По делу Кызласова сотрудники ФСБ также задержали бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Как сообщили в свердловском Следственном комитете, Кызласов требовал от подрядчика взятку за подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ и их оплату, а Шилиманов должен был выступить посредником.