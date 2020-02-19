Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов арестован на два месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Напомним, Кызласова подозревают в вымогательстве взятки в особо крупном размере, а бывшего свердловского замминистра Михаила Шилиманова — в посредничестве во взяточничестве. При этом Михаил Шилиманов признал в суде свою вину, уточняет Ura.ru.

Накануне следствие впервые прокомментировало задержание Кызласова и Шилиманова без указания их фамилий. По некоторым данным, речь в деле идёт о взятке в размере 2,5 миллиона рублей, а обвиняемому Артемию Кызласову грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Кызласов и Шилиманов были задержаны 17 февраля при получении взятки в 3 миллиона рублей от бизнесмена Дмитрия Панова, чья фирма выполняла работы по проектированию территории «Титановой долины». Как сообщили в свердловском Следственном комитете, Кызласов требовал от подрядчика взятку за подписание актов сдачи-приёмки выполненных работ и их оплату, а Шилиманов должен был выступить посредником.