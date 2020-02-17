СМИ: Гендиректора «Титановой долины» задержали при получении взятки

Генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов 17 февраля был задержан силовиками. По информации «Коммерсанта», его взяли с поличным сотрудники ФСБ при получении взятки в особо крупном размере.

По данным издания, официальные обвинения Кызласову пока не предъявлены.

«Он задержан, но все материалы по-прежнему находятся в УФСБ. Материалы от ФСБ пока не переданы ни в областной Следственный комитет, ни в Четвёртое следственное управление», — рассказал Ura.ru высокопоставленный сотрудник одного из силовых ведомств.

Особая экономическая зона «Титановая долина» создана в декабре 2010 года и находится под управлением УК «Титановая долина». Артемий Кызласов был назначен на должность гендиректора УК сразу после её формирования.