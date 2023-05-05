В Свердловской области ввели запрет на запуск дронов 

В Свердловской области в целях обеспечения безопасности ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и со вчерашнего дня вступил в силу.

Запрет на полёты беспилотников будет действовать до снятия установленного федеральными властями в Свердловской области особого режима. Уточняется, что исключение составляют только дроны, которые используют в рамках своих полномочий правоохранительные и исполнительные органы государственной власти региона, а также органы местного самоуправления, подведомственные им организации и предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

Ограничение будет в силе до снятия особого режима реагирования на возникающие угрозы, который ввёл на Среднем Урале президент Владимир Путин. Так, в октябре 2022 года глава государства подписал указ, которым Свердловская область была отнесена к числу регионов, где установлен уровень базовой готовности и введено усиление охраны общественного порядка и важных объектов.

Несмотря на объявленный в регионе противопожарный режим, во многих городах и посёлках Среднего Урала возникали локальные возгорания, которые наносили ощутимый ущерб. Особенно страшная трагедия произошла в Сосьве, где огонь уничтожил 140 жилых домов, лечебное учреждение ГУФСИН, пилораму и предприятие по производству асфальта и бетона. Кроме этого, пожар унёс жизни двоих жителей посёлка. Аналогичные ЧП, хоть и в меньших масштабах, возникали на прошлой неделе ещё в нескольких населённых пунктах. Например, в посёлке Висим от огня пострадали восемь домов и дворовые постройки.