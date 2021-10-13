В Свердловской области в третий раз за октябрь объявлено об опасности из-за грязного воздуха

Синоптики в третий раз за октябрь объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности на территории Свердловской области, связанных с плохим рассеиванием вредных примесей в воздухе, сообщает Уралгидрометцентр.

По данным ведомства, предупреждение будет действовать с 13 октября до 20 часов 17 октября. До этого предупреждение о загрязнённом воздухе действовало дважды: с 1 по 4 октября и с 4 по 9 октября.

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко заявила, что температура воздуха в октябре на 2–3 градуса выше климатической нормы. Тёплая сухая погода продержится до середины следующей недели благодаря обширному антициклону в Северном Казахстане. Температура воздуха составит ночью –1…+3 градуса, а днём +6…+11 градусов.

По словам Шепоренко, погода заметно ухудшится во второй половине следующей недели. Температура воздуха понизится на 4–6 градусов, станет больше осадков, в том числе и в виде снега.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до конца 2022 года провести внеплановые выездные проверки в городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух», в том числе в Нижнем Тагиле.

Всего ведомство проверит 175 компаний, влияющих на качество воздуха, 13 из которых — в Нижнем Тагиле. Проверки пройдут в компаниях «Нижнетагильский металлургический комбинат», «Нижнетагильская птицефабрика», «Уралхимпласт», «Водоканал-НТ», «Новатор», «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», «Агрокомплекс "Горноуральский"», «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф. Э. Дзержинского», «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», «Уральский завод пластификаторов», «Строительная керамика», «Тагилспецтранс» и «Элис».